ВСУ намеренно стреляли по мирным людям при эвакуации из Дзержинска (Торецка)

Один из беженцев, сумевший покинуть Дзержинск (Торецк) живым, рассказал, что ВСУ специально обстреливали мирное население, когда поняли, что началась эвакуация мирных граждан, пишет РИА Новости .

«Нас выводили порядка 16-18 часов. Судя по всему, украинские военные поняли, что начинают эвакуировать мирных, и устроили на них охоту. Мы только зашли в лесополосу — над нами уже висело куча дронов: разведчики и боевые дроны», — рассказал беженец.

По его словам, после этого ВСУ открыли огонь. Как минимум один мужчина в возрасте около 65 лет погиб на месте от полученных травм при разрыве снаряда в двух-трех метрах от него.

Собеседник журналистов отметил, что все, кто эвакуировался, были в обычной одежде, и украинские бойцы наверняка понимали и осознанно били по гражданским.