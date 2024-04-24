Вступление Шри-Ланки в БРИКС выгодно для Индии и Китая – политолог

После такого шага Шри-Ланка перестанет быть камнем преткновения между Китаем и Индией, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Могу сказать, что это очень правильное и стратегически важное решение не только для Шри-Ланки, но и для России. Шри-Ланка перестает быть камнем преткновения между Китаем и Индией. За счет пребывания в единой организации это обеспечивает бесконфликтное разрешение торговых-экономических и финансовых споров», – сказал Косоруков.

Он пояснил, что Индия и Китай примиряются в Южной Азии, в Индийском океане. Через воды, окружающие Шри-Ланку, идет чуть ли не половина мировой торговли. Это очень интенсивное место морских транспортных коммуникаций.

«Если Шри-Ланка не в БРИКС, то вопрос – где? Нынешний суверенитет могут себе гарантировать только несколько великих держав. В противном случае ее перетянут на себя США, их союзники. Может, предложат им какое-нибудь партнерство вне блока НАТО и так далее. Шри-Ланка должна быть в БРИКС – это в интересах России, Китая, Индии и самого народа Шри-Ланки», – отметил политолог.

Косоруков отметил, что у Шри-Ланки появится шанс перестать быть просто курортом и получить на своей территории, например, объекты промышленности, IT-сектора и так далее.

Ранее посол республики в Москве Джанита Лиянаге сообщила журналистам о стремлении Шри-Ланки в ближайшее время вступить в БРИКС.