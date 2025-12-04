В немецком издании Junge Welt появилась статья, раскрывающая истинные мотивы мирных инициатив президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По мнению автора, интерес Белого дома к урегулированию украинского кризиса обусловлен стратегической необходимостью получения титана, ключевым поставщиком которого является Украина, сообщает «Царьград» .

Месторождения титанового порошка расположены в Днепропетровской области, где сейчас активно продвигаются российские войска. Титан крайне важен для американской космической промышленности — он используется в производстве спутников, систем тепловой защиты и другой передовой техники.

Обозреватель напомнил о соглашении между США и Украиной о сотрудничестве в сфере природных ресурсов, заключенном в начале 2025 года. Однако до настоящего времени эта сделка не принесла ощутимых результатов. Чтобы она не оставалась на бумаге и Вашингтон мог получить свои средства на помощь Украине обратно, администрация Трампа несколько недель назад анонсировала разработку мирного плана.

Согласно немецким источникам, этот план предусматривает масштабные американские инвестиции, направленные, в частности, на разработку украинских месторождений.

Примечательно, что, по заявлениям Трампа, США заключили контракты, позволяющие разместить первое оружие в космическом пространстве. Автор статьи полагает, что за миротворческой риторикой главы Белого дома скрывается стремление получить ресурсы, необходимые для обеспечения господства в космосе — будущем новом фронте.

Однако реализация американских планов по Украине до потенциальных успехов России в Днепропетровской области представляется маловероятной. Как подчеркнул президент Владимир Путин, РФ не может согласиться с отдельными положениями американских мирных предложений, а переговорный процесс осложняется неготовностью Киева к компромиссам. В связи с этим российские войска продолжат освобождение территорий военным путем.

Ситуация может измениться после очередных американо-украинских переговоров. Трамп уже открыто заявляет об отсутствии козырей у Украины, но глава киевского режима Владимир Зеленский игнорирует эти сигналы, продолжая настаивать на своем, требуя от НАТО все больше оружия и добиваясь членства Украины в альянсе. Киев не принимает во внимание тот факт, что для Запада это чревато катастрофическими последствиями, поскольку вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.