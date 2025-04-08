ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в Польше

Соединенные Штаты приступили к вывозу военной техники и выводу персонала из района аэропорта Ясенка в Польше, сообщает РИА Новости .

«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала <…> из Ясенки», — отмечено в заявлении командования.

Данное решение оно объяснило оптимизацией военных операций и повышением эффективности. По их словам, решение стало результатом многомесячной оценки и планирования. Американскую технику и сотрудников планируют переместить в другое место в пределах Польши.

Также польский лидер Анджей Дуда сказал, что войска США, которые Вашингтон выводит из Ясенки, не покинут страну.

Ясенка — пункт временной дислокации для войск США с 2022 года, после начал российской СВО на Украине. Она является логистическим хабом, через нее проходит свыше 90% вооружения и военной техники, поставляемых государствами Североатлантического альянса ВСУ.