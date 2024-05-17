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ВС РФ за последние недели заняли больше территорий, чем в 2023 году

Российские военнослужащие в ходе боевых действий за последние недели заняли большое количество территорий, сообщает РИА Новости .

Количество территорий, которые заняла армия России за последнее время, больше, чем в результате контрнаступления в 2023 году.

Так, российские военные заняли несколько территорий в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Российские военные достигли успеха в результате активных боевых действий.