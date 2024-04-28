Подполье: российские военные нанесли удар по отелю с наемниками в Николаеве

Армия России ударила по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками ВСУ, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости .

«Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — пояснил Лебедев.

Он уточнил, что удары были нанесены в 4:30 утра воскресенья. Сначала раздался взрыв в стороне речного порта Николаева, а за ним последовала повторная детонация.

Отмечается, что месяц назад украинцы проводили на объекте разгрузочно-погрузочные работы. Рядом с ним виднелась очередь из грузовиков длиной в несколько километров.

«Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников», — добавил Лебедев.