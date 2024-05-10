Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил парковую инфраструктуру Домодедово

Ознакомиться с опытом Домодедово по развитию и содержанию парков приехал замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Васильевич Ересько,

Вместе с министром благоустройства Подмосковья Михаилом Владимировичем Хайкиным и врип главы Домодедово Евгенией Хрусталевой они посетили «Городской лес» и «Взлет». Зоны отдыха были благоустроены в последние годы по нацпроекту «Жильё и городская среда».

«Городской лес» стал первым парком в Подмосковье, созданным по проекту «Парки в лесу». При главном приоритете — сохранении лесного массива — удалось создать комфортное место для отдыха домодедовцев: детские экологичные площадки, пешеходные дорожки с освещением, лыжная и тюбинговая трассы.

Лесопарк модернизируется с каждым годом: недавно появилась дополнительная парковка с улицы Триумфальная. Планируем в этом сезоне сделать более комфортной для отдыха зону возле пруда.

Парк «Взлет» открыли в 2023 году. На его территории создали новую дорожно-тропиночную сеть с освещением и видеонаблюдением, места для отдыха, оборудовали детские и спортивные площадки, большую парковку. Главным местом притяжения посетителей стала красивая и современная зона возле пруда.

Сейчас идет благоустройство детской площадки для самых маленьких посетителей 3-5 лет, которую устанавливаем по просьбе жителей.

Алексей Васильевич отметил, что обустройство проведено на очень высоком уровне, а также территории качественно содержатся. Этот опыт можно и нужно распространять на всю страну.

«От имени всех жителей хочется сказать спасибо нашему губернатору, который всегда поддерживает Домодедово, правительству Российской Федерации и Московской области», — сказала врип главы Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.