В Ереване продолжается митинг за отставку Никола Пашиняна

В Ереване начался второй день протестов с требованием отставки Пашиняна

В Ереване в пятницу начались массовые забастовки и акции, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Коммерсант» .

Протесты начались в конце апреля, когда на территории Тавушской области начались работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Участники акций неоднократно перекрывали дороги. Также были зафиксированы стычки протестующих с сотрудниками полиции.

Лидером забастовок выступает глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян, который заявил, что протестующие будут добиваться отставки армянского премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.

В пятницу участники протестов направляются к зданию Армянского госуниверситета с целью привлечь студентов к акциям, а затем протестующие соберутся на площади Республики.

Накануне оппозиция стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики. В центре Еревана собрался многотысячный митинг, участники которого требовали отставки премьера.

22 апреля Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Он подчеркнул необходимость восстановления границ на земле, которые были между Арменией и Азербайджаном на момент распада СССР.