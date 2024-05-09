Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час на отставку

Архиепископ Баграт Галстанян, который является одним из лидеров протеста, в ходе митинга в Ереване дал премьер-министру страны Николу Пашиняну один час на отставку, сообщает MK.ru .

Совсем недавно Пашинян был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы согласовать с ним вывод российских войск.

Оппозиция стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики. В центре Еревана собрался многотысячный митинг, который потребовал отставки премьера.

Галстанян отметил, что у Пашиняна нет в Ереване уже никакой власти, именно поэтому ему стоит уйти в отставку. Галстанян также заявил, что инициирует процесс импичмента.