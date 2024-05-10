С 5 по 10 мая ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по стратегическим объектам Украины

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С 5 по 10 мая ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по важным объектам Украины

В результате групповых ударов с 5 по 10 мая, нанесенных при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных летательных аппаратов, были поражены стратегически важные объекты на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Эти удары были нанесены в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности.

В результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, а также объекты энергетической отрасли Украины.

Кроме того, были уничтожены средства ПВО, базы горючего, арсеналы, цеха ремонта и производства БПЛА и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации иностранных наемников и нацформирований, а также скопления военной техники и живой силы ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

ВС РФ проводят специальную военную операцию на Украине по приказу президента России Владимира Путина.