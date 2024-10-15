ВС РФ сорвали ротацию личного состава ВСУ в Харьковской области

сегодня в 19:17

Российские разведчики с помощью беспилотника обнаружили пикап с военнослужащими ВСУ. Противник передвигался по лесополосе. ВСУ следовали на позицию, где должна была пройти ротация личного состава.

Чтобы ее сорвать, разведчики группировки «Запад» совершили скрытный марш-бросок из тылового района. Они выдвинулись к переднему краю и выждали подходящий момент для удара.

Российский оператор боевого БПЛА уничтожил пикап с украинскими силами благодаря точным попаданиям. Таким образом, ротация была сорвана.

Ранее ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении. Российские снайперы ликвидировали противника.