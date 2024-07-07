сегодня в 13:21

Подразделения ВС РФ «Центр» смогли освободить населенный пункт Чигари в ДНР и улучшить свое тактическое положение, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки были отражены шесть контратак штурмгрупп ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

Противник потерял до 340 военнослужащих, два автомобиля, танк, БМП Bradley производства США, три 152 мм гаубицы «Мста-Б», 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.