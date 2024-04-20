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ВС РФ обезвредили более 2 тыс неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке

Российские саперы «Центральной» группировки войск обезвредили уже свыше 2 тыс, неразорвавшихся снарядов, растяжек и СВУ в Авдеевке, рассказали в Минобороны.

«Более 2 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек обезвредили военнослужащие отдельной инженерно-саперной бригады группировки войск „Центр“ в Авдеевке», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что инженеры в настоящее время занимаются расчисткой местности и объектов гражданской инфраструктуры от различных опасных предметов.

Чаще всего этими объектами становятся различные мины, в том числе и производства Запада.