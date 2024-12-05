Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким утверждает, что армия России готовит высадку на правый берег Днепра и намерена штурмовать Херсон. По его словам, Киев получил такую информацию еще «четыре месяца назад» и считает ее актуальной, сообщает украинское издание «Страна» .

«Мы давно, еще 4 месяца назад владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией», — сказал Ким.

Николаевский глава также допустил, что форсирование россиянами Днепра и наступление на Херсон могли бы носить «отвлекающий» характер.

4 декабря назначенный Киевом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин утверждал, что российские военные готовятся наступать на Херсон и переплыть Днепр на лодках. Он говорил, что войска России уже подготовили «300 лодок» для форсирования реки.