Временный президент Сирии заявил, что страна не боится войны

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна готова защищать свое достоинство, не страшась военного конфликта. По его словам, Сирия готова к войне, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Reuters.

По словам аш-Шараа, сирийцы, несмотря на многолетний опыт преодоления трудностей и защиты населения, всегда ставили благополучие граждан выше разрушительного хаоса. Однако, как отметил президент переходного периода, народ Сирии готов вступить в бой, если возникнет угроза национальному достоинству.

«Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать», — сказал Ахмед аш-Шараа.

Его заявление прозвучало после того, как израильские военные атаковали центральную часть Дамаска. Этот удар стал реализацией предупреждения Израиля о возможных действиях против Сирии, если ее власти продолжат притеснять друзскую общину в южных районах.

Израильская сторона также объявила о планах проведения сухопутной операции для защиты друзов, которые в последние месяцы находятся в состоянии конфликта с сирийским правительством.