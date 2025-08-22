«Врата ада откроются»: министр обороны Израиля пригрозил уничтожить сектор Газа

Исраэль Кац пообещал ад ХАМАС в Газе, если они не примут условия Израиля по миру

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением Газы, если ХАМАС не согласится пойти на мир на их условиях. Он заявил, что последствия напомнят боевикам «открытие врат ада», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Скоро врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, прежде всего на освобождение всех заложников и их разоружение», — заявил Кац.

Он напомнил, что планы о разгроме ХАМАС были одобрены, а Газа может стать Рафахом и Бейт-Хануном. При этом армия Израиля обращается к медикам и организациям на севере Газы и убеждает их эвакуироваться на юг.

Европа и арабские страны выступают против операции и отговаривают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от полной оккупации Газы. Тот отметил, что одобрит захват города, а затем возобновит переговоры с ХАМАС о возвращении заложников и убедит их принять мир на условиях Израиля.