«Вождизма быть не должно»: Лукашенко признался о своем страхе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «всю свою президентскую жизнь» боится вождизма. По его словам, такого типа властных отношений быть не должно, сообщает «БелТА» .

Белорусский лидер также заявил, что стране «нет и быть не может» диктатуры. По словам Лукашенко, человек становится диктатором тогда, когда у него есть рычаги диктатуры. Президент добавил, что таковых лично у него нет.

«А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня (избранный президент США Дональд — ред.) Трамп и (уходящий президент США Джозеф — ред.) Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет», — высказался глава республики.

Лукашенко также заявил, что мир находится «накануне третьей мировой войны». Тем не менее человечество «как-то еще тормозит» и не окунулось в новый крупнейший конфликт, считает политик.