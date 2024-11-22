«Вождизма быть не должно»: Лукашенко признался о своем страхе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «всю свою президентскую жизнь» боится вождизма. По его словам, такого типа властных отношений быть не должно, сообщает «БелТА».
Белорусский лидер также заявил, что стране «нет и быть не может» диктатуры. По словам Лукашенко, человек становится диктатором тогда, когда у него есть рычаги диктатуры. Президент добавил, что таковых лично у него нет.
«А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня (избранный президент США Дональд — ред.) Трамп и (уходящий президент США Джозеф — ред.) Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет», — высказался глава республики.
Лукашенко также заявил, что мир находится «накануне третьей мировой войны». Тем не менее человечество «как-то еще тормозит» и не окунулось в новый крупнейший конфликт, считает политик.