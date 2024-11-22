Мы стоим на пороге третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Однако человечество «как-то еще тормозит» и не окунулось в новый мировой конфликт, сообщает «БелТА» .

«Много в последнее время мы говорим о том, чтобы, дай бог, не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество тормозит и не окунулось в эту третью мировую войну», — сказал глава Белоруссии.

Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что информационная война идет уже давно.

21 ноября бывший главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что «третья мировая война началась». Генерал также осудил западные страны за непонимание серьезности ситуации.