сегодня в 18:29

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в 2024 году «началась третья мировая война». Экс-главком также упрекнул западные страны в непонимании серьезности ситуации, сообщает украинская «Политика Страны» .

Залужный утверждает, что «третья мировая война» началась из-за якобы привлечения Россией военной помощи из Ирана, Китая и Северной Кореи.

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия», — полагает генерал.

Валерий Залужный добавил, что у Украины «уже слишком много врагов». Он также не осмелился утверждать, что Киев сможет «самостоятельно победить в этой битве».

«Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать — она началась», — добавил бывший главком.

Ранее Залужный призвал солдат ВСУ не бояться смерти, предупредив, что нынешние боевые действия «почти не оставляют шансов на выживание».