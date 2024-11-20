Залужный анонсировал бойцам ВСУ смерть на поле боя

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предупредил обучающихся в Великобритании украинских военных, что у них почти не будет шансов на выживание, когда они попадут в зону боевых действий. «Железный генерал» также призвал бойцов «убить врага прежде, чем он попытается убить вас или вашего товарища», сообщает газета The Sun .

По словам Залужного, ныне работающего послом Украины в Великобритании, военные ВСУ должны научиться «убивать россиян „без колебаний“». Вместе с тем экс-главнокомандующий «не пытался приукрашивать ужасы», с которыми украинским военным предстояло столкнуться в будущих боях, отмечает издание.

«Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Но война будет бояться тех, кто готов к ней присоединиться», — сказал Залужный солдатам армии Украины, проходящим обучение на полигоне в Англии.

Экс-главком подчеркнул, что украинским армейцам нужно «научиться не бояться смерти».