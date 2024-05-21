ВОЗ и УВКБ не могут оценить последствия украинских обстрелов жилых районов РФ

В ООН и ВОЗ затруднились дать оценку гуманитарным последствиям обстрелов жилых районов Белгорода и Донецка, пишет ТАСС .

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту в ходе брифинга в Женеве заявила, что ведомство не имеет доступа к российской базе данных о пострадавших гражданских лицах. Она добавила, что УВКБ обеспокоено погибшими и ранеными среди гражданских.

«Однако мы не имеем доступа к централизованной базе данных о пострадавших гражданских лицах в России, поэтому у нас просто нет этой информации, чтобы можно было ее предоставить», — пояснила Манту.

Глава украинского офиса ВОЗ Ярно Хабихт добавил, что организация регулярно мониторит «атаки на здравоохранение». Соответствующие сообщения приходят в информационную систему организации.

«Как только приходят сообщения об атаках на здравоохранение, они отслеживаются и затем проходят процедуру подтверждения. Безусловно, мы учитываем все атаки на здравоохранение в этой системе», — добавил Хабихт.

Однако он не уточнил, сколько именно атак на российские медучреждения зафиксировано в ВОЗ.