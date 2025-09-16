Воробьев выразил благодарность Волковой за работу на посту главы Электростали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность Инне Волковой за добросовестную работу на посту главы городского округа Электросталь. Она управляла г. о. с 2020 года, а теперь решила сложить полномочия в связи с избранием в совет депутатов муниципалитета на последних выборах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вы почти 5 лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы — настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, всем нашим общественным организациям», — сказал Воробьев.

Работа в совете депутатов важная и ответственная, отметил губернатор. Волкова будет и дальше работать на благо Электростали.

Она в свою очередь,выразила благодарность Воробьеву за оказанное в 2020 году доверие. Волкова рассказала, что она коренной местный житель. В Электростали политик родилась, там проживают ее родители, дети и внуки.

«Это дорогого стоит — работать в вашей команде», — добавила Волкова.

На встрече был Филипп Ефанов. До этого он работал в команде администрации городского округа Электросталь, был замглавы Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского округов.

Ефанов стал врио главы г. о. В будущем ему нужно будет пройти конкурс на должность главы Электростали.