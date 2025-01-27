Воробьев представил врио главы Химок Елену Землякову

По словам губернатора, Дмитрий Волошин, который с 2016 года возглавлял округ, переходит на другую ответственную работу.

«Елена Владимировна, вас мы все хорошо знаем. Я вас знал больше как финансиста, но оказалось, я очень это ценю, что вы прошли очень большую муниципальную работу – и в Пушкинском городском округе, и в Дзержинском», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также добавил, что Химки – округ заметный, большой, с большим количеством проблем. Важно держать темп и своевременно обеспечивать все то, что ждут жители от властей.

«Химки – город, который примыкает к Москве, и безусловно мы должны здесь соответствовать и по чистоте, и по порядку и, самое главное, по коммуникации с жителями», - отметил глава региона.

Волошин был избран главой на заседании совета депутатов в декабре 2016 года, а спустя пять лет переизбран на второй срок.