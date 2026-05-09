В Италии зафиксирован первый случай зависимости от искусственного интеллекта

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зарегистрировала первый в стране случай зависимости от искусственного интеллекта (ИИ), сообщает « Лента.ру » со ссылкой на газету Gazzettino.

Зависимость выявлена у девушки, которой около 20 лет. Она постоянно общалась с ИИ, и нейросеть научилась ее понимать.

Впоследствии девушка стала чувствовать себя в безопасности при общении с ней, воспринимая ее как настоящего друга, и постепенно отдалилась от окружающих.

Главврач медицинского учреждения Лаура Суарди отметила, что этот случай не стал для специалистов неожиданностью — они подозревали, что с развитием технологий такая проблема рано или поздно возникнет. По ее словам, ИИ распознает человека и затем начинает отвечать ему так, как тот хочет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.