В Италии зафиксирован первый случай зависимости от искусственного интеллекта
Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зарегистрировала первый в стране случай зависимости от искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Gazzettino.
Зависимость выявлена у девушки, которой около 20 лет. Она постоянно общалась с ИИ, и нейросеть научилась ее понимать.
Впоследствии девушка стала чувствовать себя в безопасности при общении с ней, воспринимая ее как настоящего друга, и постепенно отдалилась от окружающих.
Главврач медицинского учреждения Лаура Суарди отметила, что этот случай не стал для специалистов неожиданностью — они подозревали, что с развитием технологий такая проблема рано или поздно возникнет. По ее словам, ИИ распознает человека и затем начинает отвечать ему так, как тот хочет.
