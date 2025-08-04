Воробьев представил нового врип главы горокруга Клин

«Человек вы опытный. На муниципальном уровне работали. И мы с вами здесь на уровне регионального правительства все, что касается жилищной политики, строительства, с вами так же вместе реализовывали. Очень надеюсь, что у вас все получится», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, ключевая стратегическая задача для региона – обеспечить решение вопросов, которые волнуют жителей.

«Спасибо за доверие. Сегодня мы с коллективом встретились уже. Определили задачи. Я думаю, что дальше в таком же темпе мы будем работать. И все, что касается жителей, выполним все их желания и все их обращения в администрацию и в правительство», – отметила Федотова.

До Федотовой городским округом Клин руководила Алена Сокольская.

Ранее Инна Федотова занимала посты советника губернатора Подмосковья в ранге министра (2024 - 2025 гг.) и министра жилищной политики региона (с 2018 по 2024 год). Свою карьеру она начала в 1996 году в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Красноярск.