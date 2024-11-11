Воробьев представил Курданина, возглавившего Дмитровский округ

«Иван Юрьевич, очень надеюсь, что вы почувствовали Дмитров как очень важную территорию, большую и сложную. У нас простых территорий особо-то и нет, поэтому надеюсь, что вы так же результативно и эффективно со своей командой сможете обеспечить (работу — ред.)», — заявил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Ранее Курданин был главой городского округа Лосино-Петровский, также работал в Бронницах и округе Пушкинский.

Последние 2 года провел в зоне СВО — в Луганской и Донецкой Народных Республиках, где занимался в том числе восстановлением Мариуполя.