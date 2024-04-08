Воробьев предложил назначить Нагорную на пост вице-губернатора Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил назначить Марию Нагорную на пост вице-губернатора региона, Ирина Каклюгина уходит с этой должности. Илью Бронштейна предложено назначить первым зампредом правительства по образованию.

Глава региона пояснил, что Каклюгина переходит на другую работу.

«В этой связи, уважаемый Игорь Юрьевич (Брынцалов, председатель Мособлдумы — ред.), я прошу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя Бронштейна Илью Михайловича, которого мы знаем, который занимается образованием», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На должность министра образования Подмосковья губернатор предложил назначить Артема Викторовича Охрименко, он давно вовлечен в систему образования и воспитания.

«Также, уважаемый Игорь Юрьевич, я прошу депутатов рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Николаевну Нагорную, которая занимается у нас политическими процессами и тем, что связано с внутренней политической жизнью нашего региона», — добавил Воробьев.

Мария Нагорная окончила МГЮА по специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук. В 2012–2013 годах занимала должность замруководителя Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области. С февраля 2014 года была замначальника Главного управления территориальной политики Подмосковья. В 2018 году назначена на пост заместителя председателя правительства Московской области — руководителя Главного управления территориальной политики региона. 19 сентября 2023 года Нагорная стала зампредом правительства.

Ирина Каклюгина начала работать в сфере госуправления в 2013 году. Она занимала посты советника министра в министерстве соцзащиты населения Подмосковья, заведующей секретариатом зампреда правительства Московской области в администрации губернатора региона. Позже стала замминистра социального развития области. Затем она была замминистра здравоохранения Подмосковья, заместителем министра, первым замминистра и министром образования региона. В мае 2021 года заняла пост зампреда правительства Подмосковья — министра соцразвития Московской области. Позже она была назначена заместителем председателя правительства региона, а в 2022 году — вице-губернатором Подмосковья.

Илья Бронштейн окончил МГПУ, прошел несколько профессиональных переподготовок, в разные годы являлся директором ряда столичных школ. В Подмосковье в сферу образования пришел в 2018 году на должность первого заместителя министра образования Московской области. С июня 2021 года является министром образования региона.

Артем Охрименко окончил Дагестанский государственный университет по специальности «Психолог». С 2011 года был главным специалистом-экспертом, консультантом, начальником отдела администрации главы и правительства Республики Дагестан. С 2017 года занял должность советника первого зампреда правительства Московской области. С 2020 года — начальник управления информационно-аналитической работы министерства образования Подмосковья, с 2021 года — замминистра образования региона. В июле 2023 года пришел на пост первого заместителя министра образования Подмосковья.