Воробьев предложил назначить Болатаеву на пост вице-губернатора Подмосковья

Она будет курировать образование, здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию.

«Большой важный блок. Людмилу Сергеевну мы все знаем. Соответственно, прошу рассмотреть ее кандидатуру», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Биография

Людмила Болатаева родилась 22 декабря 1976 года в Москве.

В 1999 году окончила Московский государственный университет прикладной биотехнологии, присуждена квалификация: инженер;

В 2001 году окончила Московскую школу социальных и экономических наук, присуждена квалификация «Менеджер» по специальности «Менеджмент в сфере образования»;

В том же году прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации;

В 2005 году окончила Московский государственный областной университет, присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

2001–2005 — главный специалист отдела опеки, попечительства и охраны прав детей Министерства образования Московской области;

2005–2011 — заведующий отделом семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и законных интересов, заместитель начальника управления по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет и детей, нуждающихся в помощи государства Министерства образования Московской области;

2011–2014 — начальник управления развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Московской области;

2014–2021 — заместитель министра образования Московской области;

С июля 2021 года — заместитель министра социального развития Московской области;

4 октября 2021 года — министр социального развития Московской области;

29 марта 2024 года — первый заместитель председателя правительства Московской области.