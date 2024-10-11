Воробьев пожелал Витушевой удачи в конкурсе на должность главы Истры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой округа Истра Татьяной Витушевой пожелал ей удачи в конкурсе на должность главы муниципалитета, так как в ноябре у нее истекает срок полномочий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья и руководитель округа провели встречу, на которой обсудили важные вопросы по развитию территории. В частности, затронули темы строительства новых школ, работы общественного транспорта, готовности системы ЖКХ к зиме, благоустройства и т. д.

«В завершение я хотел вас особенно поблагодарить за активную работу на земле. Вы глава, у которой доверие, узнаваемость одни из самых высоких, потому что проводите встречи с людьми, обсуждаете волнующие вопросы. Во взаимодействии с жителями и есть залог успеха. Это то, что, безусловно, и дальше будет приносить результат», — подчеркнул Воробьев.

Он выразил надежду, что у Витушевой есть желание, готовность и дальше работать на благо городского округа Истра.

«Все острые вопросы, которые существуют, вы всегда ставите ребром. И мы понимаем, что они обоснованы, поэтому можете рассчитывать на нашу поддержку», — добавил губернатор.