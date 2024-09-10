сегодня в 17:01

Воробьев пожелал успехов назначенным на новые посты в правительстве Подмосковья

В правительстве Московской области произошли ключевые кадровые перестановки. О них в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Должность министра энергетики занял Сергей Воропанов. Ранее он работал мэром Вологды. На протяжении двух месяцев курировал модернизацию подмосковной сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Главой комитета по ценам и тарифам стал Олег Толмачев. Ранее он занимал пост заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства.

Должность вице-губернатора занял Евгений Хромушин. Он будет отвечать за регулирование цен, тарифов, следить за сферой жилищно-коммунального хозяйства, содержанием территорий и энергетикой.

Михаил Хайкин получил двойную должность — министра благоустройства и заместителя председателя правительства. Он будет курировать Минкульт, Минспорт, вопросы благоустройства, Главное управление культурного наследия Подмосковья.

Первый заместитель председателя правительства Людмила Болатаева будет курировать, помимо Минсоца и Минздрава, министерство образования. Должность министра имущественных отношений получил Тихон Фирсов. До этого он руководил Минэкологии. Чиновник будет отвечать за управление земельными ресурсами и имуществом региона.

Должность министра экологии и природопользования получил Павел Бида. Он курировал рекультивацию полигонов и модернизацию комплексов по переработке отходов.

Врио главы Сергиево-Посадского округа стала Оксана Ероханова. Ранее она занимала должность заместителя руководителя муниципалитета, занималась поддержкой участников спецоперации и их семей, знакома с потребностями округа.

«Всем коллегам и новым командам желаю успехов! Наша задача — сделать жизнь жителей Подмосковья лучше, комфортнее и безопаснее», — подчеркнул губернатор Воробьев.