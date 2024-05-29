Воробьев подвел итоги Совета по стратегическому развитию под руководством Путина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале подвел итоги состоявшегося под руководством президента Владимира Путина Совета по стратегическому развитию и национальным проектам России, а также обозначил ряд важных задач для развития региона.

По словам Воробьева, за последние четыре года при поддержке Путина и Минцифры в регионах России удалось проделать большую работу, направленную на улучшение качества жизни населения, однако останавливаться еще рано. Он отметил, что многое предстоит сделать, а с учетом того, что уже 115 млн россиян пользуются порталом Госуслуги, многие процессы можно оцифровать с возможностью не менять привычек и применять бумажные документы.

«Мы перенесли в электронный вид все социальные услуги, голосование — ДЭГ, а также начали проактивно выплачивать социальные пособия — больше не нужно писать заявления. Появились электронные дневники, журналы. Записать ребенка в школу или детсад можно онлайн. Как и записаться к врачу», — подчеркнул Воробьев, отметив, что перечислил далеко не все возможности современного россиянина.

Воробьев рассказал, что на состоявшимся совете с участим Путина удалось обозначить 25 приоритетных направлений развития.

В это число попало развитие мобильного интернета LTE на федеральных автомобильных трассах и вдоль железных дорог, а также внедрение Сети 5G, которую разработают на отечественном оборудовании и кибербезопасность как персональных данных граждан страны, так и инфраструктуры.