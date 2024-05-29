Воробьев: широкая цифровая трансформация должна прийти в жизнь каждой семьи

«Своим указом вы (президент РФ Владимир Путин – ред.) дали старт цифровой трансформации, которая направлена на улучшение жизни наших жителей и их удобства, и, конечно, качество работы госорганов, в том числе эффективность», - сказал Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.

«Хочу поблагодарить всех, а также наш парламент, который внимательно размаривает и оперативно принимает важные законодательные инициативы. В результате за 4 года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения», - добавил глава региона.