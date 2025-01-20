Воробьев поблагодарил за работу Горбылева, покинувшего свой пост

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Александра Горбылева за его работу на должности постоянного представителя губернатора Подмосковья в Московской областной думе.

Воробьев отметил, что Горбылев переходит на новую работу.

«Хочу его поблагодарить, долгое, продолжительное время мы проводили и продолжаем большую работу как в законодательной, так и нормативной сфере. Были весьма сложные периоды, особенно в ковид, когда нужно было находить юридически значимые решения, при этом не сковывая жизнь людей в нашем большом Подмосковье», — сказала Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Глава региона добавил, что Александра Горбылева на посту постоянного представителя губернатора Подмосковья в Мособлдуме сменит Светлана Березина.