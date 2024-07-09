Воробьев поблагодарил Хуснуллина за высокую оценку работы властей Подмосковья

Во вторник глава Подмосковья и зампред российского кабмина обсудили социально-экономическое развитие Московской области.

«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье и стараться сделать область еще более комфортной для жизни», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Хуснуллин подчеркнул, что команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы. Регион является одним из лидеров по вводу жилья в России. Также в текущем году наблюдается значительный прирост по ИЖС.

Он отметил, что в Подмосковье ведется большая работа по развитию дорожной инфраструктуры. Речь идет о строительстве обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД, обхода поселка Октябрьский на М-5 «Урал» в Люберцах, обхода Лобни и др. Всего ведется строительство более 50 дорожных объектов.

Зампред правительства РФ добавил, что еще Московская область ведет активную работу по восстановлению новых регионов страны.