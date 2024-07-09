Воробьев поблагодарил Хуснуллина за высокую оценку работы властей Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина за высокую оценку работы властей региона.
Во вторник глава Подмосковья и зампред российского кабмина обсудили социально-экономическое развитие Московской области.
«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье и стараться сделать область еще более комфортной для жизни», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Хуснуллин подчеркнул, что команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы. Регион является одним из лидеров по вводу жилья в России. Также в текущем году наблюдается значительный прирост по ИЖС.
Он отметил, что в Подмосковье ведется большая работа по развитию дорожной инфраструктуры. Речь идет о строительстве обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД, обхода поселка Октябрьский на М-5 «Урал» в Люберцах, обхода Лобни и др. Всего ведется строительство более 50 дорожных объектов.
Зампред правительства РФ добавил, что еще Московская область ведет активную работу по восстановлению новых регионов страны.