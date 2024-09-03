Воробьев о выборах: уверен, что будет сделано все для удобного голосования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о предстоящих в регионе муниципальных выборах в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев провел встречу с главой Реутова Филиппом Науменко и обсудил с ним наиболее актуальные для округа вопросы.

«Они (выборы — ред.) начнутся уже в эту пятницу, в городском округе Реутов жители будут выбирать совет депутатов. Я уверен, что вы и ваша команда сделаете все необходимое, чтобы людям было удобно проголосовать — или лично прийти на избирательные участки, или сделать это дистанционно», — отметил глава Подмосковья.

Отдать голос можно будет в течение трех дней — с 6 по 8 сентября включительно.

«У нас 46 избирательных участков. Они готовы на 100%, везде мы проверили безопасность. За каждым участком закреплен автомобиль, чтобы помочь проголосовать избирателям, кто решил это сделать на дому», — доложил глава муниципалитета.

В 25 городских округах Московской области 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы депутатов в муниципальные советы депутатов, еще в трех — довыборы в местные советы.