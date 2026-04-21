Воробьев назвал муниципальную команду связующим звеном между РФ и жителями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников органов власти с Днем местного самоуправления и поблагодарил их за включенность, ответственность и желание делать территории лучше.

«Муниципальная команда — это связующее звено между государством и жителями. Спасибо всем, кто причастен к местному самоуправлению: главам округов, сельским старостам, местным депутатам», — написал губернатор в мессенджере МАКС.

Он пожелал работникам органов власти, чтобы их инициативы находили поддержку, а результат работы радовал жителей. Губернатор отметил, что от этой работы зависит, каким будет город или поселок, насколько комфортно в нем жить, растить детей и строить планы на будущее.

Воробьев также напомнил, что с 20 по 22 апреля по поручению президента в Москве проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Участники собрались здесь, чтобы обменяться опытом и найти новые решения для развития территорий.

На форум приехали представители 89 регионов. Это более 7 тыс. человек и почти 350 спикеров.

В мероприятии также участвуют главы всех округов Московской области. Подмосковье предложило много проектов. Среди них цифровая трансформация управления, проекты в сфере подготовки кадров, в том числе «Мини-квантумы в школах» в Королеве, а также программа «Кадры будущего» из Воскресенска, где выстроена система наставничества и адаптации специалистов.

