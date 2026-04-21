В путешествующей по Азии россиянке жил огромный паразит, а она не знала об этом

Молодая девушка путешествует по Азии и рассказывает о своих приключениях в социальных сетях. Однако в этот раз она решила поделиться своим состоянием здоровья. Блогер призналась, что внутри нее вырос огромный паразит — свиной цепень.

Девушка жила в Азии, а в это время внутри нее развивалась «жизнь». При этом пострадавшая уверяет, что ничего опасного не чувствовала, только редкие боли в животе, которые усиливались по ночам. Узнала о паразите она после того, как решила пройти чек-ап организма.

«Я никогда не ела в сомнительных местах. Все кафе были чистые и ухоженные. Я ела обычную еду, которую едят все люди в Азии и избегала местных заведений. Всегда мыла руки перед едой и никогда ничем не травилась», — рассказала девушка.

Ей стыдно признаваться в случившемся, но блогер понимает, что эта информация может спасти кому-то жизнь, ведь свиной цепень очень опасен. Он может проникать в мозг и глаза, вызывая слепоту и судороги. Сейчас путешественница находится под наблюдением инфекционистов, а лечение обходится ей в крупную сумму.

Чтобы обнаружить опасного паразита в организме, она советует сдать кровь и обратить внимание на количество эозинофилов — у нее было значительно отклонение от нормы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.