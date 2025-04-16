Воробьев назначил Наталью Шувалову на пост главы Мособлархитектуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с министрами и руководителями муниципальных образований сообщил о том, что пост министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству заняла Наталья Шувалова.

«Наталья Владимировна Шувалова будет создавать следующий, более технологический вид РГИС (региональная геоинформационная система Московской области — ред.)», — сообщил Воробьев в ходе совещания.

Глава региона поблагодарил Владислава Гордиенко, который долгое время занимал должность руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, за плодотворную работу.

Ранее губернатор Подмосковья призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.