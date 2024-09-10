Воробьев: Минобразования перешло в ведение Болатаевой

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«Еще одно важное изменение, министерство образования переходит в блок курирования первым заместителем председателя правительства Московской области Людмилы Сергеевны Болатаевой», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Болатаева занимала должность заместителя министра социального развития Московской области, на данный момент она является действующим министром соцразвития Подмосковья.