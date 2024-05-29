Володин: Зеленский совершил государственное преступление

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока своих полномочий, совершил государственное преступление. Помимо этого, договоры с Зеленским не будут иметь юридической силы.

В своем Telegram-канале Володин добавил, что действия Зеленского противоречат украинской Конституции и считаются захватом власти.

«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — уточнил он.

Председатель ГД добавил, что главы иностранных государств сейчас попали в сложное положение, поскольку встречаться с Зеленским они смогут, однако международные соглашения и договоры с ним не будут иметь юридической силы, поскольку он утратил полномочия. Это грозит рисками невозврата денег и многими другими проблемами.

Согласно Конституции Украины, продление полномочий президента возможно только через выборы.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в этом году на территории страны отменили, сославшись на военное положение.