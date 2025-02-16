Володин заявил, что речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене не стали слушать

Володин: в ЕС не желали слышать правду от вице-президента США Вэнса в Мюнхене

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в ЕС. Однако представители европейских стран не желали слышать правду, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Дальнейшие речи, которые произносили европейские лидеры, показали, что Вэнс спровоцировал у них ярость и раздражение. Политики почти не сдерживали негативные эмоции. Но понять такое поведение можно — они поддерживали на выборах президента США кандидата от демократической партии.

На основе произошедшего в Мюнхене можно сделать вывод о том, что ЕС, международные институты, среди которых и парламентские, ожидают значительные изменения. Они будут проходить сложно и болезненно. Возможны кризисы и конфликты.

«Здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто», — добавил Володин.

Однако изменения в ЕС все равно неизбежны, заключил он.

Ранее Вэнс сказал, что главная угроза для Европы исходит изнутри. Речь не идет о Китае или РФ.