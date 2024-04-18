Любая страна, планирующая стать суверенным государством, должна принять закон об иностранных агентах. Его суть заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела государства, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин напомнил, что в Грузии сейчас обсуждают закон об иноагентах. Критики уверены, что его принятие выгодно для РФ.

«Выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно» Вячеслав Володин спикер ГД

По его словам, шумиха вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что существуют решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей власти Грузии. Помимо этого, деньги на переворот уже выделены, а принятие закона грозит сорвать эти планы.

Володин выразил мнение, что одним странам, готовым служить Вашингтону, с разрешения Штатов дадут принять закон об иностранных агентах.

«Другим, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя», — добавил спикер ГД.

Володин также рассказал об истории закона, которая началась в 1938 году в Соединенных Штатах. Сейчас там по-прежнему самые жесткие его нормы в мире.