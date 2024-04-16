Володин: США разжигают новые военные конфликты для спасения своей экономики

Соединенные Штаты Америки разжигают в мире новые военные конфликты, это им нужно для спасения экономики страны. Госдолг США сейчас составляет свыше 34,65 трлн долларов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету», — отметил Володин в своем Telegram-канале.

Он написал, что, по данным Минфина, дефицит американского бюджета в марте был 236 млрд долларов. Это уже устоявшийся негативный тренд в стране. Около 28% его расходов на сегодняшний день финансируется в долг, который берут у других государств.

По словам председателя ГД, госдолг США сейчас составляет свыше 34,65 трлн долларов.

Как считает Володин, запредельный рост госдолга означает, что США не планируют возвращать занятые деньги. При этом Вашингтон привык решать возникающие проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии страны Штаты развязали войну на Украине, а также пожертвовали экономикой ЕС. А сегодня они провоцируют военный конфликт на Ближнем Востоке, пытаясь отсрочить дефолт.