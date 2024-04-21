Володин: США лишили Украину будущего, приняв очередной пакет помощи

сегодня в 12:31

В американской Палате представителей конгресса принят проект закона, по которому на помощь Украине был выделен 61 млрд долларов, большая часть средств будет освоена в США. Так, Вашингтон лишил Киева будущего и похоронил экономику страны, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он уточнил, что 23 млрд долларов из выделенного финансирования пойдут на пополнение арсеналов Штатов, 11,3 млрд долларов — на проведения текущих военных операций США в регионе.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться», — подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Он считает, что таким решением Штаты заставляют Украину воевать до последнего жителя.