сегодня в 11:32

Володин: Россия в случае угрозы может применить более мощное оружие

Россия в случае, если будет существовать угроза для ее граждан, применит более мощное оружие, чем у оппонентов, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин .

«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам РФ потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», - сообщил Володин.

Он отметил, что Украина пытается втянуть США и страны Европы в конфликт. Власти Украины пытается убедить Вашингтон разрешить применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России.

Однако такие действия могут привести к трагедии, которая затронет все человечество, добавил председатель ГД РФ.

Володин заключил, что Запад должен осознать всю ответственность и не доводить ситуацию до таких масштабов.