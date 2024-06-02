Володин прибыл с рабочим визитом в Алматы
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 июня приехал с рабочим визитом прибыл в город Алматы Республики Казахстан. Там под его председательством состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ГД.
Заседание проведут 3 июня.
На встрече обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Также в Алматы у Володина запланирован ряд двусторонних встреч.