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Володин прибыл с рабочим визитом в Алматы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 июня приехал с рабочим визитом прибыл в город Алматы Республики Казахстан. Там под его председательством состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ГД.

Заседание проведут 3 июня.

На встрече обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Также в Алматы у Володина запланирован ряд двусторонних встреч.