Володин назвал доллар «токсичным» и заявил о неминуемой дедолларизации мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал «токсичной» валютой. По его словам, все государства уже начали осознавать, что США применяют свою нацвалюту в качестве инструмента политического влияния, сообщает «Царьград» .

Володин заявил, что из-за действий Вашингтона доверие к доллару как к мировой резервной валюте окончательно подорвано. Спикер Думы также отметил, что Белый дом ввел незаконные санкции против российских финансовых институтов.

«Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна», — заявил Володин.

По словам спикера, с марта 2022 года доля «недружественных» валют снизилась почти пятикратно — до 17,8%, в то время как расчеты в дружественных валютах выросли практически в 15 раз, а в рублях — в 3,5 раза.