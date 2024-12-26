Эксперт Ивановский: Зеленского и Киев сегодня и без «Орешника» трясло от страха

Киев находится в напряженном ожидании очередного удара от российской армии. Украинские военнослужащие своими действиями провоцируют массовые обстрелы, регулярно атакуя гражданские объекты с использованием дронов как в приграничных российских районах, так и глубоко в тылу. Военный эксперт Александр Ивановский прокомментировал панику на Украине, сообщает «Царьград» .

В украинских социальных сетях нарастает паника из-за возможного ответного удара со стороны России. По данным СМИ, киевские чиновники начинают покидать столицу, считая, что после ударов по Харькову и Днепропетровску Киев станет следующей целью. Они отсчитывают часы до нового удара.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко высказал мнение, что стоит считать дни, а не часы, предсказывая массированные атаки накануне или в день Нового года. Это может быть связано с привычками киевских властей, которые часто использовали праздники для совершения атак.

Так, например, 30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли Брянск, унеся жизни 25 мирных граждан. Если российский ответ и произойдет в Новый год, вероятнее всего, он станет реакцией на украинское нападение.

Будет ли повторно использована ракета «Орешник» — вот что волнует украинцев больше всего. По информации украинской пропаганды, это якобы экспериментальная ракета, но информация о количестве подобных ракет в наличии у России украинцам неизвестна.

«Киев и Запад пытаются себя убедить, что у России был один „Орешник“ и она его показательно применила в Днепропетровске. Но это их проблемы. Зеленского и Киев сегодня и без „Орешника“ трясло от страха. Но, как говорят, „еще не вечер“», — отметил Ивановский.