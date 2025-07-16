В России зафиксирован резкий рост заболеваемости менингитом среди взрослых

В России за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировали 1 266 случаев менингита, из которых 948 пришлись на взрослых. Всплеск заболеваемости связывают с приездом трудовых мигрантов, а врачи предупреждают о быстрых и опасных симптомах болезни, сообщает 360.ru .

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чупанов отметил, что распространение инфекции связано, в том числе, с приездом трудовых мигрантов. Особенно высока летальность среди людей старше 60 лет — до 30%.

Врач-инфекционист Елена Мескина подтвердила, что число заболевших выросло, и подчеркнула: вспышка инфекции среди взрослых — тревожный сигнал, поскольку обычно менингит чаще встречается у детей младше пяти лет. Она добавила, что спад заболеваемости пока прогнозировать сложно.

У большинства людей инфекция вызывает легкий насморк, но у некоторых может привести к тяжелому воспалению оболочек мозга и сепсису. Мескина пояснила, что менингит часто маскируется под грипп, а течение болезни может быть стремительным: половина летальных исходов наступает в течение суток после появления первых симптомов.

К основным признакам менингита относятся высокая температура (до 39 градусов), сильная головная боль, боль в шее при движении головой, рвота и сыпь на закрытых участках тела. Если сыпь быстро распространяется, необходимо срочно обратиться к врачу. Своевременное назначение антибиотиков критически важно для спасения жизни.

Существуют эффективные вакцины против менингококка, однако они не входят в национальный календарь прививок и обычно делаются платно. В отдельных регионах и для некоторых групп населения, например, призывников и школьников, вакцинация проводится за счет бюджета.

Мескина рекомендовала сделать прививку выпускникам, поступающим в вузы и планирующим жить в общежитиях, а также напомнила о важности соблюдения мер профилактики: избегать тесных контактов, не пить из одной посуды и использовать маски. Менингококк быстро погибает во внешней среде, поэтому дистанция более одного метра снижает риск заражения.