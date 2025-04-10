Военный эксперт усомнился в том, что у США есть «самое мощное в мире оружие»

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин считает заявления президента США Дональда Трампа о «самом мощном в мире оружии» не более чем рекламным ходом, цель которого — напомнить о величии своей страны, сообщает Инфо24 .

По словам специалиста, если у американцев действительно есть такое оружие, то российские военные и главнокомандующий РФ знают о нем.

Он также напомнил, что в свой первый срок Трамп уже говорил о «супер-пупер» ракете, однако известно, что у США есть серьезные трудности с созданием гиперзвукового оружия. Поэтому непонятно, о чем именно говорит глава Белого дома.

«Я думаю, что к его заявлениям надо относиться как к определенного рода рекламе», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что у США есть прорывы в военной сфере, в том числе это безэкипажный космический аппарат Boeing X-37.